La Stampa: “Pellegri, un gol per sé e per il Toro”

Nell'edizione odierna del quotidiano, La Stampa fa il punto sulla situazione Pellegri, che nella giornata di lunedì è andato in gol con la maglia dell'Under 21. Si legge: "Un gol per restare granata. Pellegri ha infatti realizzato la seconda della tre reti con cui la nazionale Under 21 ha battuto i pari età del Lussemburgo. Il ragazzo, che è stato rimetterlo in sesto da Juric con un lavoro cucito ad hoc, era reduce da un infortunio muscolare e con l’umore po’ da ricostruire dopo un lungo periodo di sofferenza, ma si è rimesso a posto e al momento buono è stato lanciato, dimostrando subito buona sintonia con il tecnico e il suo gioco, ma anche con l’ambiente granata: ha giocato sette delle ultime otto partite, una volta dall’inizio, segnando anche contro la Lazio. Adesso vorrebbe ripartire dal Toro e dal maestro di Spalato per giocare il campionato più importante della sua carriera, quello in cui dovrà dimostrare di aver superato definitivamente i guai ed essere pronto a scalare il mondo del calcio".