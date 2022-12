La Stampa: “Piace lo scambio Sanabria-Lazovic con il Verona”

Anche La Stampa è già in ottica mercato: "Sanabria stecca la prima, Pellegri latita e Juric qualche domanda in più comincia a porsela. [...]. E così le sirene, per l’attaccante specialista in salvezze, arrivano da un’altra squadra pericolante, il Verona ultimo in classifica. Che per tentare il club di Cairo ha offerto una pedina che Juric conosce molto bene. È il serbo Darko Lazovic, 32 anni: l’ha allenato sia a Genova che a Verona e fino a qualche mese fa l’avrebbe riabbracciato volentieri. In campionato ha giocato 11 volte (e 1 assist), condizionato da un infortunio muscolare dal quale però è guarito in tempo per i Mondiali. La proposta è uno scambio di prestiti fino a giugno, ma prima di prenderla in esame il Torino dovrebbe cautelarsi con un’altra punta, visto che il gialloblù è un centrocampista offensivo. I contatti sono appena iniziati tra due club che dialogano spesso - l’ultima operazione: Verdi - e potrebbero aumentare il piatto. I granata stanno seguendo, tra gli altri, Thomas Henry punta di 1.91 metri, e Josh Doig, talentuoso terzino di 20 anni che però piace a mezza Serie A".