La Stampa: “Piatek possibile erede di Belotti nell’attacco del Torino”

Quest'oggi il quotidiano La Stampa riporta una notizia legata al mercato del Toro. Come sostituto del partente Belotti che ha il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo, i granata stanno sondando la pista Krzysztof Piatek. L'attaccante polacco è di proprietà dell'Herta Berlino ma ha giocato gli ultimi 6 mesi nella Fiorentina in prestito. La formazione viola viene proprio indicata dal giornale piemontese come una delle possibili destinazioni di Belotti. Potrebbe essere questo l'incastro corretto per entrambe le società. Il Gallo potrebbe dunque accasarsi in una squadra che disputa le coppe europee. Per riuscire ad acquistare Piatek, il Toro non dovrà sborsare i 15 milioni che chiedeva l'Herta Berlino fino a qualche tempo fa. Oggi la cifra si è abbassata e i granata potrebbero accelerare per regalare a Juric un attacco completo composto da Piatek, Sanabria e Pellegri, che verrà riscattato presto dal Monaco.