La Stampa. “Più assist, corsa e reti: così il Toro ha ripreso quota”

"Prima dell’appuntamento alla Dacia Arena era 13° per chilometri percorsi con 107.182 a partita, adesso è 10°: 500 metri in più che

possono aver inciso anche nel rendimento offensivo. Il Toro si è sbloccato: in 180’ ha realizzato lo stesso numero di gol dei precedenti 630’ (4). Questione di mira, salita al 50 per cento rispetto ad una media che era del 30 e adesso è aggiornata al 33": questa è l'analisi che il quotidiano torinese fa tra le sue pagine. I granata domani saranno attesi allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna per provare a centrare la terza vittoria consecutiva in campionato dopo i sei punti conquistati con Udinese e Milan.