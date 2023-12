La Stampa: “Poggi: il Toro può avviare un ciclo””

Nell'edizione odierna de La Stampa c'è un'intervista esclusiva a Paolo Poggi, ex giocatore del Toro, vinse la Coppa Italia nel 92-93 segnando un gol alla Juve in entrambe le semifinali, di seguito le sue parole: "l'Udinese è in evidente difficoltà, ma resta pericolosa: il Toro deve fare attenzione. I granata hanno acquisito un certo tipo di mentalità, anche per la scelta dei giocatori, e inaugurato una nuova fase. Ora sono competitivi. Il Toro merita di riprendere al più presto la dimensione internazionale. Può raggiungere l'Europa quest'anno. Il Toro può diventare una grande sorpresa ma non deve fermarsi. Gennaio sarà decisivo per fissare gli obiettivi."