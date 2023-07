La Stampa: “Popa o Gemello il vice Vanja? Il ritiro darà i primi indizi”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi propone un focus sui portieri del Torino che oltre al punto fermo Vanja Milinkovic-Savic presenta, al momento, un quadro ancora in via di definizione. Negli ultimi mesi il portiere albanese Etrit Berisha è rimasto fuori dai piani di Juric e quindi tutto lascia pensare che verrà cercata una sistemazione che possa accontentarlo. Rimane quindi poi da capire chi sarà il secondo portiere con Luca Gemello e il neo arrivato Mihai Popa a contenderselo. L'estremo difensore rumeno è stato ingaggiato a parametro zero in questa sessione di mercato e a partire dal raduno di lunedì si contenderà con il collega italiano il posto di vice Vanja. Durante queste settimane di inizio preparazione, Juric dovrà infatti delineare il quadro portieri per comprendere chi avrà spazio e chi no nella prossima stagione.