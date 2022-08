La Stampa: “Praet e Barrow devono aspettare, il Toro comprerà dopo le uscite”

La Stampa oggi in edicola informa che il Torino potrà andare ad avverare i desideri di Juric solo dopo aver venduto Izzo, Zaza e Verdi. "Così, in entrata si può parlare solo di una lista di attesa che vede al primo posto Praet e Barrow, entrambi graditi a Juric, entrambi considerati jolly per la linea offensiva: solo se si sbloccano le uscite, si può arricchire o migliorare la rosa attuale. Il tempo per definire le ultime operazioni c’è, come la sensazione che saranno proprio le ore finali di questo lunghissimo calcio mercato a dare la sentenza definitiva sul nuovo Toro. Juric ha chiesto un centrocampista di pesa là in mezzo e il centrocampista di peso può arrivare dalla Fiorentina (Duncan non gioca), dalla Roma (Diawara sta in panchina) o dal Cagliari (Nandez aspetta l’offerta giusta). Il tecnico croato potrebbe avere un difensore nuovo, ma solo se, come detto, dovesse partire Izzo e l’allenatore granata cerca una soluzione in più per l’attacco". Infine c'è un focus su Singo: "A Cremona ci vorrà innanzitutto un altro Singo rispetto a quello che ha iniziato la stagione. Il 21 enne, che intanto deve guardarsi alle spalle perché Lazaro gli sta insidiando il posto, si gioca più del Torino. Per lui è l’anno della verità, dopo due campionati in cui ha messo in mostra doti interessanti, ma non è mai sbocciato definitivamente".