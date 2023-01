La Stampa: “Praet e Ilic per blindare il rinnovo di Juric”

Ivan Juric va in scadenza di contratto con il Torino a giugno 2024 e la società granata sta pensando di rinforzare la rosa con un doppio colpo anche per blindare il suo rinnovo. Ecco le parole a tal proposito de La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Praet più Ilic sarebbe la soluzione perfetta per avvicinare Juric alla causa granata come mai in questo anno e mezzo. Praet è un obiettivo in campo da tempo, troppo: il Leicester gioca a nascondino per alzare il prezzo, il centrocampista tornerebbe a Torino in bicicletta. E, allora? Occorre uno scatto del direttore sportivo Vagnati, in queste ore a Londra, per mettere fine alla lunga storia: il Toro deve presentarsi alla porta del club inglese con un'offerta di almeno 7,5 milioni di euro. Mentre per Ilic, il presidente dei veneti Setti chiede non meno di 15 milioni di euro: il Toro pensa ad uno sconto". Intanto, Vagnati parla con il West Ham per riscattare Vlasic, nella cui operazione potrebbe rientrare la cessione agli inglesi di Lukic.