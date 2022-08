La Stampa: “Praet può accendere il Toro all’ultima ora del mercato”

La Stampa si sofferma sul calciomercato del Torino e in principal modo su Dennis Praet che potrebbe tornare sotto la Mole all'ultima ora. Si legge: "A destra qualcosa manca e Juric aspetta il colpo di fine mercato. Non sarà facile, ma brindare al ritorno di Praet non è impossibile se, prima del gong del primo settembre il Toro avrà chiuso il capitolo esuberi così come si augura: in gioca c’è il futuro di Izzo, Verdi e Zaza, messi fuori rosa dal tecnico croato - soluzione un po’ forzata - e in cerca di una nuova sistemazione. A Praet, il Toro può arrivare con un’operazione a titolo definitivo, ma non alle cifre (10,5 milioni) chieste, oggi, dal Leicester. E per un’eventuale fumata bianca potrebbero servire anche i passaggi finali della lunghissima sessione di mercato che si chiuderà tra dieci giorni".