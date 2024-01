La Stampa: “Priorità Toro: stretta su Ostigard se Lovato sfuma”

"Uno scatto speciale, entro giovedì alle 20 - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Lo cerca il Torino arrivato sul rettilineo finale del mercato ancora senza acquisti. E adesso, dopo l’infortunio di Buongiorno che ha di nuovo messo a nudo i problemi numerici della difesa, con una nuova priorità". In difesa da tempo è stato individuato Lovato della Salernitana come profilo, ma c'è stato l'inserimento dell'Udinese: "Nella trattativa con la Salernitana si è inserita con forza l'Udinese. Il club friulano ha raggiunto l'accordo con la società ma non è ancora detta l'ultima parola. Certo adesso è il Torino che deve inseguire". Se Lovato sfumasse, il Toro pensa a Ostigard del Napoli e una terza via, Kumbulla della Roma.