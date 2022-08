La Stampa: “Qualità Toro contro il Monza, con Lukic si cercherà la pace”

"Quando vai a scomodare la storia, - esordisce La Stampa nel day after della prima vittoria del Torino in campionato - il rischio di finire in trappola è alto. La storia, ieri, era tutta per la prima in Serie A del Monza, ma a non finire dentro il vortice di emozioni brianzole è stato un Toro vero, maturo, a tratti bello". I granata passano in vantaggio con la rete di Miranchuk, all'esordio assoluto con la maglia del Torino: "Ricci strappa il tempo a Barberis, Radonjic apre per Sanabria e Sanabria mette Miranchuk davanti alla porta con un tocco delizioso. Il resto lo confeziona l’ultimo arrivato, un po’ imballato fino a quel momento, ma da applausi per la scelta del modo con il quale mandare fuori giri il portiere di casa Di Gregorio". Al raddoppio pensa invece Sanabria. Bene anche, secondo l'analisi del quotidiano, Djidji nel ruolo di centrale e Linetty, "che dà equilibrio senza dimenticarsi di pungere". Nel frattempo sarà da chiarire la questione Lukic, "questione di fascia e di stile". Secondo la ricostruzione de La Stampa: "Il centrocampista serbo ha cercato un’accelerata ad una trattativa per il rinnovo contrattuale poco dinamica: passare da 700 mila euro all’anno a due milioni, bonus compresi. A dividere le parti sarebbe una differenza tra richiesta ed offerta di circa 500 mila euro".