La Stampa: “Radonjic è arrivato in ritiro, Juric lo mette subito alla prova”

Sbrigate le ultime formalità burocratiche, Nemanja Radonjic ha raggiunto i compagni in ritiro a Bad Leonfelden, dove Juric lo ha subito messo alla prova per capire meglio le potenzialità dell'ultimo acquisto granata, come si può leggere sulle pagine odierne de La Stampa: "In fuga da Marsiglia, accolto con grandi speranze a Torino. E subito testato contro il miglior difensore della Serie A. È cominciato il ritiro a Bad Leonfelden di Nemanja Radonjic, l’osservato speciale dei granata in questa fase di preparazione in Austria. Dove, in attesa di altri e robusti rinforzi, Juric può dedicarsi con più tempo alla scoperta di un giocatore che in questo momento regge praticamente da solo il peso del mercato del Toro. E di un reparto, la trequarti, con sole due pedine in organico, ma l’altra è il giovane Demba Seck che tra l’altro si è appena fermato per un fastidio muscolare".