La Stampa: “Radonjic è stato il granata che più ha tirato in porta a Monza”

"Sprinta, dribbla, tira senza paura - si legge su La Stampa - . Ma soprattutto corre per 90’, fatto che per lui negli ultimi anni era diventata l’eccezione. In attesa dei gol, il Torino si gode le prestazioni di Nemanja Radonjic, una delle più grandi scommesse dell’estate granata". A Monza è stato la miccia del Toro. È il giocatore, dei 22 in campo, che ha tirato più volte di tutti (6) e, del gruppo granata, il terzo per chilometri percorsi dopo i centrocampisti – più abituati alla fatica, come Ricci e Linetty. "La vera sorpresa di questo inizio di stagione che il club di Cairo tra un anno potrebbe riscattare dai francesi per 2 milioni più bonus: e trovare un’altra miniera d’oro per un profilo di 26 anni".