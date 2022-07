La Stampa: “Radonjic il primo colpo. Fila ancora non terminato”

"È il nuovo acquisto a sorpresa del Torino, arriva dall’Olympique Marsiglia con cui i granata stavano trattando anche altri profili, invece l’ha spuntata il meno atteso, la novità. Sulla carta il più forte, ma anche il più difficile da domare, comunque un colpo per la trequarti assetata di forze e di qualità: sostituirà Brekalo a sinistra. Oggi Radonjic è atteso dal primo allenamento. Al Filadelfia ci saranno anche i suoi compagni in nazionale Lukic e Milinkovic-Savic, che hanno appena finito le vacanze" Così La Stampa sul nuovo acquisto del Torino Nemanja Radonjic. Il quotidiano piemontese si concentra poi sulla questione Stadio Filadelfia: "Finora è stato realizzato poco più del 30 per cento del progetto costato 8 milioni, cifra messa da Regione e Città in parti uguali (3,5) e il resto dal club. Dalla consegna del Lotto 1, quello che comprendeva i due campi, la tribuna centrale, più gli spogliatoi e il Cortile della Memoria, è cambiato poco, mentre nel frattempo sono esplosi i problemi di gestione. L’ultimo e il più scottante riguarda le cosiddette vele." Questo l'aggiornamento su sala mensa e relax: "Su bar e area relax qualcosa si muove, ma solo per i calciatori. Due anni fa il Torino ha deciso di dotare l’impianto di una sala ristorazione e di una zona per il recupero dagli infortuni stanziando in un bando i fondi necessari per effettuare i lavori nella sotto tribuna. I primi, 383 mila euro, sono stati garantiti dallo storico sponsor Beretta, gli altri 190 mila li ha sborsati il club di Cairo. Gli interventi stanno per finire, il termine di consegna è fine settembre, ma quando la squadra tornerà dal ritiro in Austria potrebbe già avere a disposizione gli spazi."