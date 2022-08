La Stampa: “Radonjic si diverte, Vlasic cresce: il Toro fa festa a Cremona”

Il Torino espugna con un 1-2 lo "Zini" di Cremona e festeggia la conquista del primo posto in classifica in coabitazione, momentaneamente, con altre tre squadre. Una bella prova contro la Cremonese quella dei granata, il cui match, ed in particolare le prestazioni di Radonjic e Vlasic, vengono commentate così da La Stampa nell'edizione odierna del quotidiano: "Il Toro fa festa davanti ad una squadra vivace e, per certi aspetti, simile a chi l’ha battuta: la Cremonese non perde occasione per cercare le trame in verticale e per duellare uomo contro uomo in ogni zona del terreno. La differenza l’ha fatta la qualità che gioca al fianco dei granata più, e meglio, della passata stagione. Non c’è Miranchuk, ci sono Radonjic e Vlasic ed è una scommessa tutta da vivere. Il primo diverte e si diverte, il secondo cresce: Radonjic ha l’argento vivo addosso e quando non trova ostacoli di rilievo lascia l’impronta, Vlasic sta cominciando a far suo il metodo Juric e, un passo alla volta, si scopre sempre più dentro al progetto". Per quel che concerne le pagelle, Radonjic è il migliore in campo del Torino per la Stampa, che gli assegna un 7,5, mentre Singo, Aina e Sanabria (per tutti un 6) sono invece i peggiori tra i granata. Bene, infine, Milinkovic-Savic, Schuurs, Rodriguez e Ricci, che ottengono un 7, mentre 6,5 è la valutazione assegnata a Vlasic.