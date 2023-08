Corriere Torino: “Radonjic, uomo di Coppa. Toro pure con Pellegri per la Feralpisalò”

L'edizione odierna del Corriere Torino si concentra sul prossimo appuntamento del Torino in Coppa Italia, l'esordio contro la Feralpisalò. "La strada inizia contro una squadra neopromossa in Serie B che è stata già affrontata pochi giorni fa, nel ritiro di Pinzolo. Era la prima uscita stagionale dei granata e finì 2-0, con le reti di Schuurs e Savva e con i lombardi sostanzialmente mai in grado di impensierire la retroguardia di Juric" esordisce il quotidiano. Resta qualche dubbio da sciogliere in vista della gara: "Sanabria è acciaccato, Seck sicuramente indisponibile. Si candida come centravanti Pellegri, il nuovo arrivato Vlasic potrebbe subito giocare titolare sulla trequarti destra a pochi giorni dal suo ritorno, mentre a sinistra è ballottaggio tra Karamoh e Radonjic". Tra i più attesi proprio Radonjic. Conclude il quotidiano: "Un anno fa fu lui a trascinare i suoi nei primi turni contro squadre di categoria inferiore come Palermo e Cittadella".