La Stampa: “Raduno granata al Filadelfia, Juric si aspetta qualche mossa”

"Il Toro si ritroverà, questa mattina, per il primo appello di stagione e lo farà ricco di ragazzi della Primavera e con un solo volto nuovo - si legge su La Stampa - : l’attesa, o meglio, curiosità è per il 22enne del Catanzaro, Brian Bayeye". Il Toro è pronto solo in attacco: Sanabria più Pellegri, quest’ultimo riscattato dal Monaco per 6 milioni, comporrà la coppia chiamata a fare gol. Ai due andrà aggiunto Zaza (non ha intenzione di andarsene) o chi ne potrebbe prendere l’eredità come terzo centravanti del gruppo. "Se per gli esterni di centrocampo, il tecnico croato potrebbe accontentarsi di Vojvoda, Singo, Aina più un giovane da valorizzare come Bayeye, per il ruolo di centrale difensivo il discorso è più delicato. Primo: Juric non vorrebbe portarsi in ritiro Bremer perché, il ritiro, è il momento in cui si costruisce la stagione e farlo con l’ombra di un giocatore destinato alla partenza avrebbe poco senso. Secondo: investire su chi dovrà sistemarsi nel cuore della difesa è la priorità, farlo affidandosi ad una scommessa un rischio. Da Bremer dipende il mercato del Toro e su Bremer non c’è solo l’Inter, anzi: l’orizzonte granata guarda in Premier League, l’unica cosa è fare bene e presto. Oggi suona la campanella al Fila, lunedì prossimo l’appello per il ritiro austriaco".