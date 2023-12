La Stampa: “Ricci accorcia i tempi di recupero e punta l’Atalanta”

Sulle colonne de La Stampa questa mattina viene dedicata spazio alle condizioni di Samuele Ricci. Il centrocampista toscano manca molto al suo allenatore Ivan Juric che senza di lui perde grande qualità in mezzo al campo e che non vede l'ora di riabbracciarlo. Al 7' della sfida contro il Sassuolo il numero 28 granata ha dovuto lasciare il campo per una lesione alla coscia destra che ha subito creato allarmismi in quanto si temeva che il suo 2023 fosse già finito. Invece sono passati appena 24 giorni da quell'infortunio e Ricci sta già molto meglio. L'ex Empoli ora si sta già allenando con il gruppo e punta con decisione a tornare in campo già lunedì sera contro l'Atalanta.