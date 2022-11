La Stampa: “Ricci e Fagioli, l’Italia del futuro con una regia torinese”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa Marco Tardelli parla del futuro della Nazionale azzurro, concentrandosi sulla mediana. "Ho trovato corretta la riconferma del nostro ct Roberto Mancini, uscito vittorioso dall’Europeo, che ha dato un gioco alla squadra, ha portato in maglia azzurra giovani, non facili da trovare nel nostro campionato sempre più straniero" ha esordito Tardelli, che poi ha parlato anche di due giovani nella regia azzurra, Ricci e Fagioli: "Dentro la sfida di Tirana c’è stato anche un finale a tinte granata e bianconere: Ricci e Fagioli, 21 anni a testa, uno accanto all’altro. Ricci ha sbagliato di più, ma si vede che può crescere; Fagioli mi è piaciuto per atteggiamento e personalità".