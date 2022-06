La Stampa: “Ricci, l’esordio azzurro fa felice il Toro”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Ricci rappresenta il punto di svolta del modo di pensare, e di agire, del club di Cairo rispetto agli ultimi anni. E la svolta ha cominciato a dare i suoi frutti anche sul campo visto che la mediana granata è stata la più lieta sorpresa della stagione. Un reparto che a gennaio ha accolto Ricci con grande curiosità, ma da quando è entrato in campo dopo tre panchine il pisano non è più uscito" scrive La Stampa nell'edizione odierna. Arrivato a gennaio, Ricci piano piano si è preso le chiavi del centrocampo granata e con la Nazionale di Mancini ha fatto il suo esordio con la maglia azzurra sabato con la Germania in Nations League: "Intanto ha già superato Mandragora nelle scelte di Juric" scrive infine il quotidiano torinese.