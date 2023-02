La Stampa: “Ricci, stop sul più bello. Juric ripensa la regia del Toro”

"Se ad entrare in infermeria è la luce in mezzo al campo, sono guai - scrive La Stampa nell'edizione odierna - Samuele Ricci saluta la compagnia per colpa del “solito” polpaccio e potrebbe farlo fino al 3 aprile quando i granata saranno di scena sul campo del Sassuolo". Ora Juric è costretto a ripensare la regia in vista dell'impegno in campionato contro il Milan. Ilic è ancora infortunato, dovrebbe partecipare alla trasferta, ma non si sa ancora quanto potrà giocare. Quindi spazio a Linetty e a un ballottaggio. Quest'ultimo, scrive il quotidiano, "gira attorno a Adopo e Ronaldo Vieira: il secondo appare favorito. Emergenza e regia dimezzata, o assente: questo il destino del Toro nel momento più bello e intenso della stagione".