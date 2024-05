La Stampa: “Ricci vuole prendersi il Toro: oltre la stagione, c’è il rinnovo”

Le pagine dei quotidiani in edicola oggi dedicate al mondo del Torino

L'edizione odierna de La Stampa si concentra su Ricci e racconta le intenzioni future del centrocampista del Toro. "Ricci vuole prendersi il Toro: oltre la stagione, c'è il rinnovo" è il titolo scelto da La Stampa per il giornale di oggi. "Contro il Milan i granata si affideranno ancora una volta alla regia di un ragazzo in crescita, l'ex empolese sarà protagonista sul mercato come l'anno scorso: la società vuole blindarlo" si continua a leggere sull'edizione locale del quotidiano torinese.