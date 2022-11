La Stampa: “Roma-Toro domani: i granata ritrovano l’ex capitano Belotti”

Domani, 13 novembre, il Torino di Ivan Juric ritroverà - da avversario - il suo ex capitano Andrea Belotti: l'attaccante non aveva rinnovato con il club granata, e ha iniziato poi la sua esperienza con i giallorossi. Dunque domani, Roma-Torino non sarà solamente una partita qualunque, ma per i tifosi soprattutto si tratterà di rincontrare il suo passato, che fino a poco tempo fa l'aveva fatti gioire ed esultare con i 100 gol realizzati. Sarà, per di più, l'ultima gara prima della sosta Mondiali, che farà rivedere la Serie A in campo soltanto nel nuovo anno: tra i granata, 5 sono i giocatori che partiranno per il Qatar con le rispettive nazionali, mentre tra i giallorossi solamente 4. "L'ultima tappa di campionato del 2022. C’è un Torino che batte la Roma ancora prima di scendere in campo domani pomeriggio alle ore 15 all’Olimpico. È quello che poi si trasferirà con corpo e spirito in Qatar, dove tra otto giorni comincerà il torneo sportivo più famoso e sentito della terra, i Mondiali di calcio", scrive La Stampa.