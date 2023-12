La Stampa: “Sanabria a gennaio può andare sul mercato”

Il quotidiano La Stampa quest'oggi fa il punto della situazione sul tema rinnovi di contratto in casa Torino. Uno dei problemi principali per i granata è Antonio Sanabria che, sebbene non sia in scadenza perché ha un accordo valido fino al 2025, può finire sul mercato già nella prossima finestra di gennaio. La Lazio segue il numero 9 paraguaiano da un anno e ad agosto anche il Milan lo aveva cercato. A fine stagione, ovvero il 30 giugno 2024, scadono poi i contratti di diversi uomini d'esperienza nel gruppo granata. Si tratta di capitan Ricardo Rodriguez, Karol Linetty, Mergim Vojvoda e Koffi Djidji oltre al giovane portiere Luca Gemello. Nel corso della prima metà del 2024 la società dovrà valutare con tutti questi giocatori cosa farne del loro futuro.