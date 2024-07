“Zapata segna, gli altri steccano - si legge - . È cambiato allenatore, ma per ora restano i problemi negli ultimi metri di campo. L’ha confermato anche il test perso dal Torino per 2-1 con la Cremonese, una squadra di Serie B. Sanabria ha avuto una stagione per sintonizzarsi, senza riuscirci quasi mai”.