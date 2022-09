La Stampa: “Sanabria, gioco senza reti. Al Toro servono alternative”

"Un gol in sei partite, cinque da titolare. Il bottino di Antonio Sanabria non brilla, ma, spesso, va così per chi è chiamato a trasformarsi nel bomber di stagione ad ogni latitudine - esordisce La Stampa nell'approfondimento odierno dedicato all'attaccante granata - Se gioca Sanabria, si gioca meglio, ma con il paraguaiano al centro dell’attacco viene a mancare un vero numero nove. E Sanabria, allargando l’orizzonte, è andato solo una volta in doppia cifra (11) nella parentesi spagnola". In casa Torino si cercano quindi delle alternative per essere più incisivi davanti, che coinvolgano trequartisti e soprattutto esterni di centrocampo. Quindi, conclude il quotidiano: "Sanabria è promosso a pieni voti per movimenti e regia d’attacco, Pellegri per il modo in cui interpreta ogni minuto a sua disposizione. Vlasic e Radonjic possono completarsi, Miranchuk, quando tornerà, sarà una soluzione in più. Ma, sul tema, devono dire la loro Singo, Aina, Vojvoda e Lazaro".