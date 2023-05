La Stampa: “Sanabria, il Toro ha il bomber che cercava”

"Si prende i complimenti del patron Cairo e di Juric. Ma ormai non è più una novità, l’attaccante che segnava solo in trasferta e contro la Fiorentina centra il 4° gol consecutivo al Grande Torino - si legge su La Stampa - . E il record in carriera: 12 in stagione. Tonny Sanabria quest’anno ha ripreso a stupire come quando era uno dei giovani più interessanti del Barcellona. Ma oltre ad aver sfoggiato un ritmo da bomber di razza che pensava di non avere (più) nelle gambe, si è scoperto un calciatore che ha imparato a soffrire. E capire il momento. È passato dall’infortunio al Bentegodi all’adduttore sinistro, agli 80’ giocati contro la Fiorentina. Senza neanche una prova alle spalle e con un bollettino medico che faceva pensare ad una ripresa ben più lontana".