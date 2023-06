La Stampa: “Sanabria ora piace, il Toro si interroga: blindarlo o capitalizzare?”

La Stampa nell'edizione odierna si interroga sul futuro di Antonio Sanabria, che "presto, potrebbe entrare di diritto in quel valzer dei desideri attorno alle punte, immancabile ad ogni sessione di mercato". I dieci gol nel 2023, il contributo dato alla fase offensiva del Torino e uno stato di forma importante hanno acceso l'interesse per il paraguaiano. "Oggi, il paraguaiano vale più di 10 milioni, una cifra alta rispetto alle recenti considerazioni - prosegue il quotidiano, facendo una precisazione - ma una cifra che non può spaventare chi lo ha inserito nella propria agenda: l’Arsenal su tutti, e da un po’, ma anche la Lazio, solo per restare ai club più coraggiosi". Il Torino si interroga per capire se capitalizzare da un'eventuale vendita oppure se blindare un giocatore che Juric ritiene importante.