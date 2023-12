La Stampa: “Sanabria piace al Milan e Cairo lo lega al Toro fino al 2027”

Antonio Sanabria resterà al Torino. Cairo lo blinderà fino al 2027. Eppure c'è stato il serio rischio che l'attaccante paraguaiano lasciasse Torino. Direzione? Milano, sponda Milan. Di questo retroscena ne parla La Stampa nella sua edizione. "Il primo affondo arriva a poche ore dal gong al mercato estivo: il 31 agosto, il Milan bussa alla porta di Tonny Sanabria, ma, la porta, la chiude Juric in persona. «Qui sei al centro del progetto, devi restare al Toro...», in sintesi la riflessione del tecnico croato davanti a chi, l’attaccante granata, gli chiedeva la chance di poter giocare in rossonero". Prosegue poi il quotidiano: "Quattro mesi dopo, ci risiamo. Il Milan è in cerca di una nuova freccia per il suo attacco e i vecchi amori non si scordano mai: nell’agenda rossonera per il mercato di riparazione alle porte riecco il profilo di Sanabria. Sarà la volta buona? No e per due motivi. Primo: la rivoluzione tattica dal 3-4-2-1 al 3-5-2 è in scena e, soprattutto, il modulo con i due centravanti sta dando i suoi risultati. Secondo: il patron granata Urbano Cairo è impegnato a definire l’accordo che si traduca nel rinnovo dell’attuale contratto che lega il paraguaiano al Toro fino al giugno del 20205 e che, a breve, lo legherà per due stagioni in più".