La Stampa: “Sanabria tenta il rientro già per la trasferta a Salerno”

Come si legge sulle pagine de La Stampa, per la trasferta di Salerno in programma lunedì 18 settembre il Torino potrebbe riabbracciare un suo elemento molto prezioso. Si tratta di Antonio Sanabria che si è infortunato nel match di San Siro contro il Milan essendo poi costretto a chiedere il cambio già nel primo tempo. Il 9 granata ha poi saltato anche il match contro il Genoa ma adesso ci sono delle speranze per poterlo rivedere già la prossima partita. I ragazzi di Juric dovranno affrontare la Salernitana e vorrebbero farlo potendo contare anche su Sanabria. Il paraguaiano è alle prese con una distrazione di basso grado del muscolo semitendinoso di destra ma le sue condizioni stanno migliorando. Nei prossimi giorni verrà fatta maggiore luce sulle sue possibilità di recupero già per questa prossima gara ma le speranze di Juric e di tutti i tifosi sono chiare: si spera nel rientro del paraguaiano già per questa importante sfida del quarto turno di Serie A.