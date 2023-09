La Stampa: “Sazonov, l’ennesima scommessa del Toro”

Sazonov e un'altra scommessa del Torino. Nella giornata di ieri il georgiano è stato presentato ufficialmente e oggi l'edizione odierna de La Stampa parla proprio del nuovo giocatore granata, arrivato in Italia anche grazie all'amico Kvara. "Lo conosco da tanto tempo. Ci siamo affrontati per la prima volta nel campionato russo, lui giocava nel Rubin Kazan e io nella Dinamo Mosca. È stato uno dei primi a chiamarmi dopo il trasferimento e a darmi dei consigli. Mi piace il vostro calcio e il vostro stile di vita. Sarà un’avventura entusiasmante, una grande palestra. So che in Serie A i difensori arrivano al top, ma anche che con Juric questa categoria migliora tanto. Non vedo l’ora di poter giocare, spero di avere presto una chance".