La Stampa: “Schuurs convince, ma Juric spesso l’ha tenuto fuori nei match decisivi”

"Ivan Juric non è inferiore a nessuno quando si tratta di mandare un messaggio, o lanciare una sfida - si legge su La Stampa - . E così all’inizio dell’estate, prima ancora che il Torino vendesse il suo gioiello più prezioso alla Juventus, aveva avvisato sull’impossibilità di sostituire un difensore così forte e importante come Gleison Bremer, probabilmente il miglior centrale dell’ultima serie A. Non almeno per le casse del club granata, che dopo essersi guardato a lungo intorno, pesato e sondato almeno una decina di profili, ha deciso di destinare (l’unica) parte del bottino rimediato dal sacrifico verso una scuola che di solito non tradisce, quella dell’Ajax di Amsterdam. Perr Schuurs contro Gleison Bremer. La nuova scommessa da 13 milioni del Toro che sta sgomitando per convincere definitivamente l’allenatore croato contro il nuovo centrale bianconero che però, con Allegri, non ha ancora raggiunto la continuità di prestazioni che l’ha messo in vetrina, contagiato anche lui - meno degli altri - dal momento negativo della Juve".