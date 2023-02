La Stampa: “Schuurs cresce gara dopo gara”

"Il suo valore cresce - si legge su La Stampa - , ma lui sta bene con Juric e adora Torino: questione di feeling. Messaggi da Piero, come lo chiama affettuosamente l’allenatore, Perr Schuurs. Come primo passo è andato a Superga e quando ospita gli amici non ha dubbi su cosa fargli vedere subito. Il club di Cairo l’ha prelevato l’estate scorsa dall’Ajax, dove non era il titolare, per costruire con calma il dopo Bremer. E invece dopo 22 giornate ha già un profilo su cui fare affidamento, che migliora partita dopo partita, allenamento dopo allenamento senza risparmiarsi mai. È sempre l’ultimo ad uscire dal Filadelfia al termine di esercizi extra. Un atleta a tutto tondo cresciuto in una famiglia di sportivi: papà Lambert è una leggenda della pallamano, la sorella maggiore Demi una tennista professionista. Con Juric è scoccato il colpo di fulmine, la miglior garanzia sulla sua crescita ulteriore".