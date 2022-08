La Stampa: “Schuurs per la prima volta titolare del Toro e subito protagonista”

Perr Schuurs è il protagonista tra le pagine dell'edizione odierna de La Stampa. Contro la Cremonese l'olandese è stato schierato per la prima volta da Juric nella squadra dei titolari. "Una prestazione senza fronzoli ma molto concreta per il difensore arrivato dall’Ajax due settimane fa - si legge sul quotidiano - . Gli è bastato un primo tempo di studio per sciogliersi e disputare una ripresa da grande protagonista. Dove ha srotolato un po’ del suo campionario: insuperabile di testa, bravo ad appoggiare l’attacco, un baluardo negli assalti finali dei padroni di casa in cui ha messo da parte lo stile per scagliare la palla anche in tribuna, all’occorrenza. Schuurs è la risposta del Toro alla partenza di Bremer, ma non (finora), il suo sostituto visto che ha giocato al posto di Djidji, passando in mezzo solo nel finale. Un passo alla volta".