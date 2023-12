La Stampa, Sesia: “Buongiorno era più pronto di Lucca in Under 19”

L'ex giocatore e allenatore delle giovanili del Torino, Marco Sesia ha concesso un'intervista a La Stampa. Il tecnico, oggi sulla panchina dell'Asti in Serie D, ha allenato nell'Under 19 granata sia Alessandro Buongiorno che Lorenzo Lucca, due calciatori che domani si sfideranno in prima persona durante Toro-Udinese. Sesia spiega la crescita dei due talenti: "Buongiorno era più pronto anche per il percorso lineare che ha fatto. Lucca invece voleva andare via per tornare nel campionato dei grandi, non aveva più la testa giusta per rifare quella categoria. E poi nel Toro non è mai stato una prima scelta, spesso veniva scartato".