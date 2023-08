La Stampa: “Singo al Monaco riavvicina Lazaro al Toro”

La trattativa lampo annunciata nei giorni precedente vede Wilfried Singo vicinissimo al Monaco. Secondo Fabrizio Romano è ormai già tutto pattuito e si attende solamente l'ufficialità. In cambio della cessione del giocatore la società incasserà una cifra che si aggira sui 10 milioni. Con la partenza dell'esterno destro il club dovrà puntare sicuramente sull'acquisto di due nuovi terzini. Per ricoprire questo ruolo è tornato di moda il nome di Valentino Lazaro, ecco le parole del quotidiano: "Dopo la cessione di Singo come minimo ne servono due, di guardiani: un potenziale titolare già esperto e uno più giovane da far crescere. Cosi, nel file degli acquisti è emerso il nome di Lazaro dopo i contatti con l'Inter, proprietaria del cartellino, per capire la fattibilità dell'operazione."