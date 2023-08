La Stampa: “Singo porta Soppy e soldi. Ora si punta a Malinovskyi”

Popa)". E ancora sull'ultimo scambio: : "Il Torino ha praticamente definito una trattativa nata e decollata in poche ore con l’Atalanta: lo scambio tra Singo e Soppy, più sostanzioso conguaglio a favore dei granata. Un’operazione da 15 milioni globali, quanto hanno definito il valore del terzino di Juric le due società, che si chiuderà oggi con le firme. Singo saluta dopo 4 anni e viene sostituito da un profilo più giovane di due, anche lui originario della Costa D’Avorio". Su Malinovskyi invece: "Ora il grande colpo per sognare è Malinovskyi, un passato importante all’Atalanta (3 anni e mezzo) e un presente con l’Olympique Marsiglia, abbracciato a gennaio, che però non è decollato. Il Toro è pronto all’assalto finale e conta di chiudere entro il fine settimana: c’è ancora qualcosa da limare tra l’offerta (prestito oneroso a 1 milione e diritto di riscatto a 9) e la richiesta dei francesi, che ne vorrebbero uno in più. Ad intralciare i piani rimane il Besiktas, che invece ha raggiunto una sostanziale intesa con l’OM, ma non con il calciatore".