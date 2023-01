La Stampa: “Sintonia Juric-Cairo, Shomurodov al Toro per puntare in alto”

"Juric chiama e Cairo risponde. Non sono mai stati così vicini l'allenatore e il presidente del Torino - svela La Stampa nell'edizione odierna - Ma più in sintonia anche mentalmente, verso quella comunione d'intenti, soprattutto per giocatori da acquistare, necessaria per poter far compiere alla squadra l'ultimo scatto". Il profilo di riferimento è quello di Shomurodov secondo il quotidiano: "Il club l’ha chiesto ufficialmente alla Roma offrendo 1 milione per l’affitto e il diritto di riscatto a 12. La controparte vorrebbe l’obbligo, il Torino potrebbe accontentarla inserendo determinate condizioni legate a presenze e gol per farlo scattare". Infine un commento su Sanabria: "E' sempre in vendita nonostante i segnali di risveglio delle ultime due sfide. In caso di offerte concrete può partire in prestito: dopo la Lazio, anche la Fiorentina ha chiesto informazioni sul paraguaiano".