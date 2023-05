La Stampa: “Solo sconfitte e veleni per il Torino nelle trasferte a La Spezia”

Nella sua edizione odierna il quotidiano La Stampa propone un'analisi dei precedenti del Torino sul campo dello Spezia, tema caldo in vista della partita che verrà disputata sabato alle ore 15. I granata dovranno stare molto attenti perché non sono mai riusciti ad ottenere punti al 'Picco' di La Spezia da quando la formazione bianconera è tornata in Serie A nel 2020. Due stagioni fa, quando il Toro era guidato da Davide Nicola, arrivò una sonora sconfitta per 4-1 in casa dello Spezia una sconfitta che avvicinò di molto l'incubo Serie B per i granata che riuscirono poi a salvarsi pochi giorni dopo grazie allo 0-0 in casa della Lazio. Quella pesante sconfitta mise però la parola fine sulle chance di Nicola di essere riconfermato per la stagione seguente. Una stagione seguente nella quale arrivò Ivan Juric che cadde anche lui a La Spezia con il risultato meno pesante di 1-0. Adesso il Toro cercherà di vincere questo tabù per provare ad ottenere punti preziosi nella corsa all'ottavo posto.