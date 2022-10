La Stampa: “Sottil ha indossato la maglia granata per un decennio”

"L'Udinese prepara il rinnovo mentre mezzo campionato lo tiene d’occhio. Se del futuro non c’è certezza, Andrea Sottil, il rookie più sorprendente, si gode il presente e il suo piccolo momento di gloria - si legge su La Stampa - . È quinto in classifica tra le big, finora tutte o quasi strapazzate tranne il Milan alla prima giornata. Non l’aveva pronosticata nessuno una partenza così per l’allenatore nato a Venaria Reale che abbraccia la Serie A a quasi 49 anni dopo oltre 10 di gavetta, cominciata nei Giovanissimi del Lucento. Sottil, che del tecnico granata è diventato un amico, è stato colonna dell’Atalanta e della stessa Udinese, ma è un prodotto doc del vivaio Toro: uno degli ultimi ad uscire dalla scuola targata Vatta del vecchio Filadelfia. È restato 10 anni, ma i grandi di Mondonico li ha visti poco - complice l’infortunio al crociato - prima della cessione nel ’94: solo 17 presenze che però gli sono bastate per partecipare alla conquista della Coppa Italia e poi per giocare contro l’Arsenal i quarti in Coppa delle Coppe".