La Stampa: “Spareggio per l’Europa”

"Stasera recupero chiave per il Toro, scrive La Stampa, che poi continua: battere la Lazio vale il 7° posto e la Conference. Juric mette da parte la polemica con Cairo: "Pressione? Ben venga, è quella che cercavo" Stasera contro la Laio dovrebbe tornare titolare Sanabria, l'ultimo gol un mese e mezzo fa. Per Sanabria è l'ora del riscatto. Ricci potrebbe essere schierato in una posizione più avanzata"