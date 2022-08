La Stampa: “Sprofondo Toro, meno di 4mila abbonati. Il punto più basso di Cairo”

L'edizione odierna del quotidiano La Stampa presenta un articolo che non farà certamente piacere alla dirigenza del Torino. Secondo i dati raccolti dal giornale piemontese il Toro è terz'ultima squadra in Serie A come numero di abbonati registrati fino ad ora. La società granata ha finora venduto solamente 3.900 abbonamenti per le partite dell'Olimpico Grande Torino nella stagione 2022/23. Si tratta del peggior dato dell'era Cairo. A livello di numero di abbonamenti venduti simili al Toro c'è solamente l'Empoli che ha raggiunto la stessa quota dei granata a 3.900 mentre dal Monza in su hanno raggiunto tutte almeno quota 4 mila tifosi abbonati. Gli ultimi due gradini di questa graduatoria sono occupati dal Sassuolo (3.000) e dalla Cremonese (2.600).