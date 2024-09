La Stampa: “Stadio, casa e pizza al Fila. Vanoli si è già preso Torino”

Le pagine dedicate al Torino sui principali quotidiani in edicola

Nell'edizione odierna de La Stampa leggiamo riguardo a Paolo Vanoli e alla sua esperienza in granata fino a questo momento: "Stadio, casa e pizza al Fila. Vanoli si è già preso Torino. Il nuovo tecnico domenica festeggia i suoi primi 100 giorni in granata nella sfida contro la Lazio. Vive con moglie e figlia in centro città: riservato e tranquillo, ma ora è diventato l'idolo dei tifosi. "