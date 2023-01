La Stampa: “Su Shomurodov irrompe il Lille con un’offerta da 13 milioni”

Il quotidiano La Stampa questa mattina propone un aggiornamento sulla trattativa per il trasferimento dalla Roma di Eldor Shomurodov. L'attaccante è in uscita dal club capitolino dove trova poco spazio e nelle ultime ore è arrivata un'offerta importante per lui proveniente dal Lille. Il club francese ha proposto 13 milioni di euro alla Roma che è sempre in trattativa anche con il Toro per la cessione di questo giocatore. Il club granata però fino ad oggi non si è spinto oltre ad un prestito oneroso con diritto di riscatto. Questo genere di offerta non convince però la Roma che vorrebbe monetizzare con Shomurodov. Il centravanti uzbeko preferisce però restare in Serie A e una meta come Torino lo affascina parecchio, motivo per il quale la trattativa con il Lille non si è ancora conclusa. Sul fronte delle uscite il Toro valuta poi anche gli apprezzamenti della Lazio per Antonio Sanabria e del Genoa per Demba Seck.