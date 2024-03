La Stampa: “Tameze e Lovato le armi in più di Juric”

L'emergenza infortuni ha coinvolto anche loro due e ha messo in difficoltà anche Juric. Ora però sia Tameze che Lovato sono sulla via della guarigione. Se sul difensore italiano ormai si può essere tranquilli (ha giocato 25 minuti a Udine), resta decisamente più importante il recupero del centrocampista. "Tameze è il jolly granata che nel 2024 per una serie di motivi ha giocato tre partite da titolare e, soprattutto nell’ultimo periodo, è scomparso dalla scena: appena 15’ in sei giornate. A compromettere il suo rendimento anche, anzi soprattutto, un guaio muscolare al bicipite femorale. Sembrava una cosa da poco, invece è rimasto fuori un mese. Adesso ha sfruttato la pausa per rimettersi a posto anche dal punto di vista fisico ed è pronto a rientrare contro il Monza".