La Stampa: “Tifosi al Filadelfia: il derby del Toro è già cominciato”

L'edizione odierna de La Stampa ha presentato il match di sabato tra Torino e Juventus. Ieri in occasione dell'allenamento a porte aperte dei granata 2000 tifosi sono accorsi per motivare la squadra, l'ambiente è già caldissimo. "L'amore di 2000 tifosi al Filadelfia: il derby del Toro è già cominciato" titola infatti il quotidiano oggi. "Per una volta non c'è un giocatore più acclamato: da Buongiorno a Juric, applausi e cori per tutti. Si rivede Ilic in gruppo" si legge sull'edizione locale del giornale, con il serbo che è apparso in buona forma dopo l'infortunio e si potrebbe candidare per il derby.