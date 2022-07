La Stampa: “Torino, 8 milioni per Laurienté”

Dopo il terzo colpo di mercato chiamato Radonjic, il Torino è adeso concentrato su Armand Laurienté, attaccante del Lorient. Dopo l'addio di Belotti, la fase offensiva dei granata, a parte Sanabria e Pellegri, è tutta da rifare, e il ds Davide Vagnati è ora sull'attaccante del club francese: "Il Toro, che non molla neanche Luis Henrique - scrive La Stampa - ha avvicinato le richieste del Lorient alzando l’offerta fino a 8 milioni di euro. E, sfruttando la volontà del giocatore, conta a breve di regalare a Juric il secondo tassello". Un giocatore importante, considerando la partenza ravvicinata per il ritiro in Austria e le prime amichevoli in programma. E continuano anche le altre trattative che il Torino ha in corso: Solet per il post-Bremer, Maggiore, Joao Pedro e, ovviamente, si cerca di chiudere con il Leicester per Praet.