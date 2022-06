La Stampa: “Torino, adesso si pensa al ritiro: serve organizzarsi al più presto”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

L'idea di Ivan Juric era quella di portare la squadra in ritiro in Austria, ma con i granata impegnati in nazionale, spostare il ritiro - che doveva inizialmente iniziare il 1 luglio - di 7 giorni è diventata un'impresa: "Sta diventando un impegno stressante l’organizzazione dell’estate del club di Cairo che pensava di aver chiuso la ricerca, invece è tornato indietro di due mesi, quando l’unica certezza era la destinazione fuori dall’Italia", scrive La Stampa. Il club granata, infatti, deve ancora riuscire a trovare una sistemazione che possa ospitare più di 50 persone, tra giocatori e staff, e stando alle condizioni di adesso sembra essere impossibile. "Il Torino sta valutando se sia ancora conveniente spezzare il ritiro in due fasi, oppure andare avanti senza interruzioni dal 9/10 luglio fino all’ultimo weekend del mese. In quest’ultimo caso, però, potrebbe non cambiare più località, ma restare in quella più pronta a garantire stanze e strutture per tutto il periodo", contando le amichevoli che Juric ha in programma, e considerando che la Coppa Italia e il campionato inizieranno le prime due settimane di agosto.