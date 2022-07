La Stampa: “Torino-Belotti alla fine: e molti tifosi rimangono delusi”

Da due giorni Andrea Belotti non è più un giocatore del Torino, e anzi, non è di nessuna squadra: dopo 7 anni, le strade del Toro e del Gallo si dividono, lasciando bei ricordi, e un po' di amarezza nella maggior parte dei tifosi granata. "Per sette anni - scrive La Stampa - ha parlato con i gol riscrivendo i record della storia granata, ma appena è finito il campionato ha perso la voce. Se il divorzio tra Belotti e il Torino era nell’aria da tempo nonostante l’illusione degli ultimi mesi, un finale così non se lo sarebbe immaginato nessuno. Silenzioso, quasi nascosto. Un po’ dispettoso nei confronti della grande storia d’amore sportiva che si è consumata tra l’attaccante e un club del quale era diventato la bandiera, il simbolo". Un comportamento che ai tifosi non è andato a genio, considerando le promesse a fine campionato di dire qualcosa al più presto, ma il silenzio ha preso il sopravvento: "Dal 20 maggio scorso il Torino non ha avuto più notizie, si aspettava una risposta alla proposta di rinnovo del contratto, invece il primo luglio alla scadenza naturale del rapporto si è ritrovato a ringraziare il suo campione che valeva 100 milioni, ma è andato via a zero euro. Un video di poco più di un minuto sul canale tv del club, poi l’omaggio - dovuto - ad un calciatore che dal 2015 è stato l’anima e l’essenza della società di Cairo", accompagnata da qualche parola di ringraziamento.