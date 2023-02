La Stampa: “Torino-Cremonese, sfida nella sfida tra Vanja e Carnesecchi”

Il quotidiano La Stampa stamane propone un confronto tra i due portieri di Torino e Cremonese in vista dello scontro che si disputerà domani sera nella tana dei granata. Vanja Milinkovic-Savic e Marco Carnesecchi sono entrambi due punti fermi delle rispettive formazioni e per entrambi questo finale di stagione sarà una finestra sul futuro. Il contratto del portiere serbo del Toro scadrà fra un anno e terminare bene questo campionato sarà un ottima ragione per discutere in estate con Cairo di un possibile rinnovo. Il giovane italiano della Cremonese è invece uno dei prospetti più interessanti del panorama azzurro e gioca nella Cremonese solo in prestito in quanto il suo cartellino è di proprietà dell'Atalanta. Il Toro dovrà dare il massimo per riuscire a segnargli con il suo stitico attacco; Carnesecchi è infatti il portiere che ha compiuto più parate (52) tra i numeri uno titolari in Serie A.